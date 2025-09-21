Мособлсуд рассмотрит апелляцию на приговор по делу о гибели девочки в Мытищах

«Это ж капец! Забор повалился, доски с гвоздями свисают на тротуар, никаких препятствий для доступа в заброшенное здание. Как всегда, видимо, ждем беды. В этом году отряд ЛА несколько раз находил детей, погибших в заброшках — один ребенок в холодильнике старом закрылся, другого мебелью завалило. Пока не произойдет трагедия, никто не обратит внимание. Сначала там просто алкаши квасили, теперь и дети постоянно играют. Если нельзя передать здание организации, которая нуждается в помещении, нельзя ли хотя бы надежным забором обнести?» — возмущался пользователь.