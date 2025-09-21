Согласно заявлению Министерства обороны России, средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией трех регионов страны и акваторией Черного моря.
В результате действий систем ПВО было сбито 12 БПЛА над территорией Крыма, 4 БПЛА над акваторией Черного моря, 2 БПЛА над Брянской областью, 1 БПЛА над Курской областью.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские Вооруженные силы наносят точечные удары по местам дислокации личного состава, военной технике и объектам инфраструктуры Украины, включая предприятия оборонной промышленности, энергетики, а также центры военного управления и связи. Как неоднократно подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская армия не наносит ударов по жилым домам и социальным учреждениям.
