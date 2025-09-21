Ричмонд
В США назвали разницу между «Евровидением» и «Интервидением»

Идея международного музыкального конкурса «Интервидение» состоит в защите многополярного мира и традиционных ценностей, в отличие от «Евровидения», сообщает американская газета The Christian Science Monitor. Издание провело сравнительный анализ двух конкурсов и подчеркнуло, что новая инициатива ориентирована на объединение стран, чьи взгляды отличаются от западных.

Американское издание считает, что смысл «Интервидения» заключается в защите «нелиберальных» ценностей.

«В эпоху холодной войны девизом таких мероприятий был “мир и дружба”, тогда как сегодняшняя идея скорее заключается в общих и нелиберальных ценностях в многополярном мире», — отмечается в публикации. Подход «Интервидения» объясняется желанием противостоять ограничению российской культуры на Западе.

Конкурс «Интервидение» был создан в Чехословакии в 1960-х годах и проводился до 1980 года, а его возрождение связано с исключением России из «Евровидения» после событий 2022 года. В этом году участие в конкурсе подтвердили исполнители из двадцати стран, включая Китай, Индию, Сербию и США, которые впервые представлены артистом Би Ховардом.