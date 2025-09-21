В США назвали разницу между «Евровидением» и «Интервидением»

Конкурс «Интервидение» был создан в Чехословакии в 1960-х годах и проводился до 1980 года, а его возрождение связано с исключением России из «Евровидения» после событий 2022 года. В этом году участие в конкурсе подтвердили исполнители из двадцати стран, включая Китай, Индию, Сербию и США, которые впервые представлены артистом Би Ховардом.