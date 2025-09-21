В Госдуме высказались об интервью Пугачевой

«Мы все российские граждане, а она насколько я понимаю, российская гражданка… Живем под действием законодательства гражданского и уголовного. Если человек не попадает и не бывает виноват в каком-либо из этих аспектов, то, как говорится, Бог с ним. С другой стороны, время военное и людей, которые на словах становятся предателями Родины, нужно как-то, наверное, останавливать, особенно если они являются или являлись когда-то, лидерами общественного мнения», — заявил Певцов агентству.