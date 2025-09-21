МВД предупредило о новой уловке мошенников на сайтах знакомств

Ранее сообщалось о новой схеме обмана, нацеленной на участников спецоперации и их семьи. Мошенники создают сайты-двойники благотворительных фондов и предлагают вложиться в фиктивные инвестиционные программы с ежемесячными «выплатами» до 500 тысяч рублей. На таких ресурсах аферисты размещают дипфейковые отзывы и утверждают, что программа якобы действует по поручению президента и уже пользуется популярностью у тысяч военных и их родственников.