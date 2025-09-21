Пленный: командиры ВСУ шлют специалистов РЭБ и РЭР на штурмы

В районе Волчанска штурмовые группы заняли позиции на левом берегу реки Волчья и продолжили продвижение в восточной части города, взяв в плен одного украинского военнослужащего. На участке фронта Меловое-Хатнее зафиксировано продвижение российских подразделений на расстояние до 600 метров. По данным сводки, потери ВСУ за сутки составили свыше 190 человек, двое военнослужащих взяты в плен. Как ранее сообщали источники, российские войска заняли стратегические укрепрайоны и лесополосы у Хатнего, что эксперты оценивают как значительный успех на данном направлении.