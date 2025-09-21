Согласно оперативной информации, подразделения морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись на 200 метров в лесном массиве вблизи Варачино, где был захвачен в плен военнослужащий 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.
Как сообщается, командование ВСУ на Сумском направлении привлекает к штурмовым операциям специалистов радиоэлектронной борьбы и разведки, а также доукомплектовывает подразделения личным составом из 71-й отдельной егерской бригады, 156-й отдельной мотострелковой бригады и других соединений.
На Харьковском направлении российские подразделения продвинулись на 200 метров западнее Синельниково, где блокировали часть подразделений 57-й отдельной мотострелковой бригады и 127-й отдельной территориальной оборонной бригады ВСУ общей численностью до роты.
В районе Волчанска штурмовые группы заняли позиции на левом берегу реки Волчья и продолжили продвижение в восточной части города, взяв в плен одного украинского военнослужащего. На участке фронта Меловое-Хатнее зафиксировано продвижение российских подразделений на расстояние до 600 метров. По данным сводки, потери ВСУ за сутки составили свыше 190 человек, двое военнослужащих взяты в плен. Как ранее сообщали источники, российские войска заняли стратегические укрепрайоны и лесополосы у Хатнего, что эксперты оценивают как значительный успех на данном направлении.
Читайте материал по теме: В Минобороны сообщили о массированном ударе по целям на Украине.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий. max.ru/mk