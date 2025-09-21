В США нашли существенное различие между Интервидением и Евровидением

Ранее Life.ru писал, что Shaman удивил жюри Интервидения просьбой не оценивать его выступление. Он подчеркнул, что для России сама организация конкурса уже стала победой. Артист заявил, что гостеприимство важнее кубков и регалий, поэтому его выступление должно остаться вне конкурса.