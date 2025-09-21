В Москве арестовали мужчину, ударившего девушку по ягодице в метро

Московский суд назначил десять суток ареста мужчине, который ударил девушку по ягодице на станции метро «Новые Черемушки». Об этом пишет РИА Новости.
В материалах суда уточняется, что мужчина «нанес удар ладонью правой руки в область левой ягодицы гражданке, следовавшей перед ним».
Арестованный признал вину и объяснил свое поведение употреблением алкоголя.
Изучив материалы, суд пришел к выводу, что обвиняемый нарушил нормы общественной морали, проявил неуважение к обществу и пренебрег интересами пассажиров.
Ему вменили часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»), предусматривающую до 15 суток административного ареста. Мужчине назначили десять.
Ранее жителя Арзамаса арестовали за матерные анекдоты.