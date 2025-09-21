Новый запрет готовят для россиян с телефоном

Новые ограничения должны помочь ведомству убедиться в том, что SIM-карта, находящаяся в роуминге, принадлежит тому человеку, на которого она была оформлена. При этом власти заверяют, что эти меры никак не затронут добросовестных граждан. Для этого планируется внедрить систему исключений, которая позволит гражданам, выезжающим за границу для отдыха или работы, оставаться на связи и пользоваться российскими сервисами без ограничений.