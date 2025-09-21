Новый запрет готовят для россиян с телефоном

Об этом в беседе с «Известиями» рассказал глава Роскомнадзора Андрей Липов, сообщает ИА DEITA.RU.
Основная идея нового запрета заключается в создании системы, которая позволит российским операторам передавать специальные данные о статусе SIM-карт — в частности, о том, что конкретная «симка» сейчас находится за пределами страны.
Эта система предполагает интеграцию между отечественными операторами и платформами, предоставляющими различные сервисы — банками, мессенджерами, государственными и финансовыми порталами. Как только сервисы узнают, что SIM-карта в роуминге, они смогут ограничивать доступ к своим услугам за границей. Такой раздельный контроль нужен для повышения уровня безопасности и предотвращения злоупотреблений.
Главная цель этой меры — бороться с мошенниками, которые используют российские SIM-карты для преступных целей, находясь за границей. По словам Липова, злоумышленники нередко приобретают чужие российские номера и используют их в зарубежных странах для обхода существующих систем защиты, таких как «Антифрод». Эта технология анализирует все звонки, транзакции и действия в онлайн-сервисах на территории России с целью выявить и пресечь мошенническую активность.
Новые ограничения должны помочь ведомству убедиться в том, что SIM-карта, находящаяся в роуминге, принадлежит тому человеку, на которого она была оформлена. При этом власти заверяют, что эти меры никак не затронут добросовестных граждан. Для этого планируется внедрить систему исключений, которая позволит гражданам, выезжающим за границу для отдыха или работы, оставаться на связи и пользоваться российскими сервисами без ограничений.
Инициатива уже направлена в Правительство РФ и входит в состав второго пакета мер по устранению мошенничества и повышению информационной безопасности. В качестве следующего шага власти надеются, что введение данных ограничений позволит значительно снизить количество преступных действий, связанных с использованием SIM-карт за границей, и повысить уровень защиты как граждан, так и государственных интересов.