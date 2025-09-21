Россиянам рассказали о возможности получить бесплатные путевки в санаторий

«В некоторых регионах выделяются дополнительные путевки за счет местных бюджетов, расширяя число получателей помощи, компенсация за приобретенные самостоятельно путевки не предусмотрена», — отметила Епифанова в разговоре с RT. По ее словам, претендовать на бесплатное санаторно-курортное лечение могут ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, а также пенсионеры, которым врачи рекомендуют такое лечение.