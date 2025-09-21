Россиянам рассказали о возможности получить бесплатные путевки в санаторий

Ряд граждан может получить путевку в санаторий бесплатно.
Льготные категории российских граждан могут получить бесплатные путевки в санаторий. Об этом рассказала сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова.
«В некоторых регионах выделяются дополнительные путевки за счет местных бюджетов, расширяя число получателей помощи, компенсация за приобретенные самостоятельно путевки не предусмотрена», — отметила Епифанова в разговоре с RT. По ее словам, претендовать на бесплатное санаторно-курортное лечение могут ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, а также пенсионеры, которым врачи рекомендуют такое лечение.
Как рассказала сенатор, оформление путевки начинается с посещения врача: специалист должен выдать направление и оформить санаторно-курортную карту. После этого гражданин обращается в соответствующее ведомство или орган социальной защиты для получения путевки.
Бесплатные путевки в санаторий входят в так называемый набор социальных услуг (НСУ), который предоставляется льготным категориям граждан, включая инвалидов, ветеранов и пенсионеров. В 2025 году в России система социальной поддержки была расширена и проиндексирована, а оформление льгот стало проще благодаря электронным сервисам и беззаявительному принципу.