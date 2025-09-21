Ричмонд
Россиянам рассказали о возможности получить бесплатные путевки в санаторий

Льготные категории российских граждан могут получить бесплатные путевки в санаторий. Об этом рассказала сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова.

Ряд граждан может получить путевку в санаторий бесплатно.

«В некоторых регионах выделяются дополнительные путевки за счет местных бюджетов, расширяя число получателей помощи, компенсация за приобретенные самостоятельно путевки не предусмотрена», — отметила Епифанова в разговоре с RT. По ее словам, претендовать на бесплатное санаторно-курортное лечение могут ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, а также пенсионеры, которым врачи рекомендуют такое лечение.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКакие льготы и выплаты положены россиянам от государства в 2025 году. Инфографика.

Как рассказала сенатор, оформление путевки начинается с посещения врача: специалист должен выдать направление и оформить санаторно-курортную карту. После этого гражданин обращается в соответствующее ведомство или орган социальной защиты для получения путевки.

Бесплатные путевки в санаторий входят в так называемый набор социальных услуг (НСУ), который предоставляется льготным категориям граждан, включая инвалидов, ветеранов и пенсионеров. В 2025 году в России система социальной поддержки была расширена и проиндексирована, а оформление льгот стало проще благодаря электронным сервисам и беззаявительному принципу.