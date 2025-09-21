Казахстанские фигуристы не попали на Олимпиаду-2026 в танцах на льду

Оставшиеся квоты на Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо были распределены в рамках квалификационного турнира в Пекине. Наурызова и Датиев шли 16-ми после ритм-танца.
По итогам произвольного танца они поднялись на одну позицию и замкнули топ-15 с общей суммой в 134,78 балла (50,64 + 84,14). Путевки на Олимпиаду-2026 получили обладатели четырех лучших результатов в данной дисциплине. Таким образом, Казахстан не будет представлен на ближайших зимних Играх в танцах на льду.
Победу в Пекине одержали литовцы Элисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (198,73).
Второе место заняли австралийцы Холли Харрис и Джейсон Чан (183,50), третье — испанцы София Валь и Асаф Казимов (170,32), четвертое — китайцы Ван Шиюэ и Лю Синью (168,83).
Соревновательную программу квалификационного турнира в Пекине закроют мужчины-одиночники, среди которых действующий чемпион страны Диас Жиренбаев.
Ранее олимпийские квоты среди казахстанских фигуристов получили Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина, успешно выступившие на мартовском чемпионате мира.