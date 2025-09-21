Казахстанские фигуристы не попали на Олимпиаду-2026 в танцах на льду

По итогам произвольного танца они поднялись на одну позицию и замкнули топ-15 с общей суммой в 134,78 балла (50,64 + 84,14). Путевки на Олимпиаду-2026 получили обладатели четырех лучших результатов в данной дисциплине. Таким образом, Казахстан не будет представлен на ближайших зимних Играх в танцах на льду.