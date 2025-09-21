Ричмонд
Россиянам рассказали, кто может претендовать на бесплатные путевки в санатории

Сенатор Епифанова сообщила о бесплатных путевках в санатории для пенсионеров.

В 2025 году в России льготные категории граждан получили бесплатные путевки в санатории. Об этом в беседе с RT рассказала сенатор Ольга Епифанова.

Путевку могут получить ветераны ВОВ, инвалиды боевых действий и пенсионеры с показаниями к санаторно-курортному лечению. Для этого иим необходимо обратиться в поликлинику, получить справку (070/у), а затем подать заявление в Соцфонд или через «Госуслуги».

При одобрении путевка и проезд будут оплачены. Выбор санатория зависит от состояния здоровья, а уведомление о путевке приходит за 18 дней до лечения.

Государство оплачивает проживание и транспорт. В некоторых регионах доступны дополнительные путевки за счет местных бюджетов. Компенсация за самостоятельно купленные путевки не предусмотрена. Для лечения необходима будет санаторно-курортная карта.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказал, как получить бесплатную путевку в санаторий по ОМС.