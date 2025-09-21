Россиянам рассказали, кто может претендовать на бесплатные путевки в санатории

В 2025 году в России льготные категории граждан получили бесплатные путевки в санатории. Об этом в беседе с RT рассказала сенатор Ольга Епифанова.
Путевку могут получить ветераны ВОВ, инвалиды боевых действий и пенсионеры с показаниями к санаторно-курортному лечению. Для этого иим необходимо обратиться в поликлинику, получить справку (070/у), а затем подать заявление в Соцфонд или через «Госуслуги».
При одобрении путевка и проезд будут оплачены. Выбор санатория зависит от состояния здоровья, а уведомление о путевке приходит за 18 дней до лечения.
Государство оплачивает проживание и транспорт. В некоторых регионах доступны дополнительные путевки за счет местных бюджетов. Компенсация за самостоятельно купленные путевки не предусмотрена. Для лечения необходима будет санаторно-курортная карта.
