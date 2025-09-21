Россиянам рассказали, кто может претендовать на бесплатные путевки в санатории

Путевку могут получить ветераны ВОВ, инвалиды боевых действий и пенсионеры с показаниями к санаторно-курортному лечению. Для этого иим необходимо обратиться в поликлинику, получить справку (070/у), а затем подать заявление в Соцфонд или через «Госуслуги».