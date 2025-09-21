Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Иранские власти приняли решение приостановить взаимодействие с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает Tasnim.
Там отмечалось, что, несмотря на шаги МИД по сотрудничеству с агентством и реализацию совместных проектов, из-за действий ряда европейских государств дальнейшее взаимодействие с МАГАТЭ временно прекращается.
Такое решение связано с необходимостью защиты национальных интересов страны и обеспечения безопасности.
Также уточнялось, что Министерству иностранных дел поручено продолжить консультации по вопросам, касающимся национальной безопасности и защиты интересов Ирана, передает телеканал.
Генеральный директор организации Рафаэль Гросси в свою очередь заявил, что Иран сохранил ключевые элементы ядерной программы и при желании может в течение нескольких месяцев возобновить обогащение урана.
Однако президент США Дональд Трамп предупредил, что американские военные снова нанесут удар по территории Ирана, если выяснится, что там обогащают уран.