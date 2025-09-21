Овчинский: специалисты ЕКЦ за лето обработали более 11,6 тыс. обращений

«Чаще всего жителей интересуют вопросы о порядке предоставления жилых помещений, необходимой документации, последовательности действий после получения письма с предложением о новой квартире, сроках переселения и строительстве стартовых площадок. Больше всего обращений по теме реновации поступило от жителей Восточного, Северо-Восточного и Северного административных округов. Специалисты Единого контактного центра оказали им более двух тысяч консультаций по телефону, электронной почте, а также на портале mos.ru», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.