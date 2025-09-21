Овчинский: специалисты ЕКЦ за лето обработали более 11,6 тыс. обращений

Летом 2025 года Единый контактный центр (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы обработал более 11,6 тысячи обращений от граждан, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
ЕКЦ был создан для предоставления консультационных услуг застройщикам и жителям по всем вопросам, связанным с градостроительством и строительством. Благодаря этому центру москвичи могут быстро получать информацию о программе реновации, ходе строительства объектов и этапах реализации различных проектов.
«Чаще всего жителей интересуют вопросы о порядке предоставления жилых помещений, необходимой документации, последовательности действий после получения письма с предложением о новой квартире, сроках переселения и строительстве стартовых площадок. Больше всего обращений по теме реновации поступило от жителей Восточного, Северо-Восточного и Северного административных округов. Специалисты Единого контактного центра оказали им более двух тысяч консультаций по телефону, электронной почте, а также на портале mos.ru», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
При обращении с вопросами о программе реновации специалисты объясняют жителям процесс переезда в новое жилье. Сначала они получают письмо с предложением и приглашение на осмотр квартиры. После подачи согласия на переезд и подписания договора осуществляется регистрация перехода права собственности. Затем москвичам оказывается помощь в организации переезда, а финальными шагами становятся регистрация по новому месту жительства и открытие лицевых счетов.
Ранее в пресс-службе Департамента градостроительной политики сообщали, что застройщики оценили качество взаимодействия с экспертами ЕКЦ на 4,9 балла. Опрос был проведен для оценки обслуживания заявителей по проблемным вопросам в строительстве за первые шесть месяцев года. С начала 2025 года эксперты ЕКЦ проконсультировали более 100 застройщиков по сложным вопросам. Опрос подтвердил высокую оценку качества консультаций и взаимодействия с экспертами ЕКЦ.
Для получения дополнительной информации о программе реновации или консультаций по вопросам строительства можно обратиться по телефону: +7 (499) 401−01−01 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а также по электронной почте: help@str.mos.ru или через электронную форму на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы и портале «СтроимПросто».