Дохода на 5 тысяч: жителя Бершети будут судить за кражу с дачного участка

Подозреваемый вскоре был задержан. 37-летний судимый гражданин пояснил, что проник в дом в отсутствие хозяев, повредив окно. Покидая место преступления, он прихватил на участке еще около 4 килограммов медных проводов. Добычу успел частично пристроить в пункте приема металлолома. Остальное стражи порядка вернули потерпевшей.