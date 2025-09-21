Дохода на 5 тысяч: жителя Бершети будут судить за кражу с дачного участка

В дежурную часть отдела полиции «Пермский» обратилась местная жительница. Она сообщила, что с ее дачного участка пропали вещи. В списке похищенного оказались фреза культиватора, строительный степлер, алюминиевая посуда.
Подозреваемый вскоре был задержан. 37-летний судимый гражданин пояснил, что проник в дом в отсутствие хозяев, повредив окно. Покидая место преступления, он прихватил на участке еще около 4 килограммов медных проводов. Добычу успел частично пристроить в пункте приема металлолома. Остальное стражи порядка вернули потерпевшей.
Расследование уголовного дела завершено, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю. Злоумышленник находится под подпиской, уголовное дело передано в суд.