Бесплатный отдых по справке: Россиянам рассказали, как получить путёвку в санаторий

Кроме того, Епифанова отметила, что государство берёт на себя расходы на проживание и транспорт. В некоторых регионах дополнительно выделяют путёвки за счёт местного бюджета, однако компенсация за самостоятельно приобретённые варианты не предусмотрена. Для заезда пациенту также необходимо оформить санаторно-курортную карту.