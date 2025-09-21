В Госдуме призвали остановить предательство Пугачевой

Он отметил, что артистка является российской гражданкой и, соответственно, подпадает под действие гражданского и уголовного права. И добавил, что если человек не виновен по этим законам, «то, как говорится, Бог с ним».
«С другой стороны, время военное и людей, которые на словах становятся предателями Родины, нужно как-то, наверное, останавливать, особенно если они являются или являлись когда-то, лидерами общественного мнения», — подчеркнул Певцов.
Ранее «МК» писал, что руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин создал петицию за лишение Пугачевой звания народной артистки. Он уверен, что певица в недавнем своем интервью оправдала террористические акты.