Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме призвали остановить предательство Пугачевой

Людей, которые на словах предают Родину, необходимо останавливать. Об этом, комментируя скандальное интервью певицы Аллы Пугачевой, заявил народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, передает РИА Новости.

Источник: Соцсети

Он отметил, что артистка является российской гражданкой и, соответственно, подпадает под действие гражданского и уголовного права. И добавил, что если человек не виновен по этим законам, «то, как говорится, Бог с ним».

«С другой стороны, время военное и людей, которые на словах становятся предателями Родины, нужно как-то, наверное, останавливать, особенно если они являются или являлись когда-то, лидерами общественного мнения», — подчеркнул Певцов.

Ранее «МК» писал, что руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин создал петицию за лишение Пугачевой звания народной артистки. Он уверен, что певица в недавнем своем интервью оправдала террористические акты.