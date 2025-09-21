Олег Шепс отказался от баллов за пройденное испытание на «Битве сильнейших»

Экстрасенс Олег Шепс обиделся на родственников погибшей Анны, которые отказались принимать его версию трагедии и продолжили работу только с его коллегой Владом Череватым. Он считал, что родные заблуждаются, приписывая проблемы девушки потусторонним силам, а причина кроется в психологических трудностях.
Череватый утверждал, что в Анну вселился злой дух, и родственники посчитали его объяснение более правдоподобным. Котов поддерживал Шепса, но родственники отвергли любые доводы о психическом состоянии девушки. Конфликт создал напряжение на съемочной площадке, и коллеги пытались убедить Олега не отказываться от участия и баллов.
Старший брат Александр Шепс просил Олега пересмотреть решение и продолжить конкурс ради зрителей, подчеркнув, что это не позор, а возможность честно бороться за победу, не подводя поклонников шоу.
Под давлением коллег и брата Олег согласился принять баллы, заявив, что из уважения к команде и зрителям будет участвовать наравне со всеми, сохраняя принципы, но не отказываясь от оценки своих усилий.
Олег Шепс ранее рассказал о готовности к серьезным отношениям и объяснил, почему порчи не существует.