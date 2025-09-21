Ричмонд
Гуменник исполнил пять четверных прыжков на тренировке в Пекине

Российский фигурист Петр Гуменник продемонстрировал амбициозную программу на тренировке в Пекине, попытавшись включить в свою произвольную программу пять четверных прыжков.

Российский фигурист Петр Гуменник продемонстрировал амбициозную программу на тренировке в Пекине, попытавшись включить в свою произвольную программу пять четверных прыжков.

Спортсмен исполнил следующие элементы: четверной флип, двойной лутц, четверной риттбергер, каскад «четверной сальхов — тройной тулуп», комбинацию «четверной сальхов — одинарный аксель», тройной аксель и каскад «тройной лутц — тройной риттбергер».

Квалификационные соревнования на Олимпиаду 2026 года завершаются 21 сентября. Гуменник сохраняет лидирующую позицию после короткой программы. Произвольная программа запланирована на 08:45 по московскому времени, при этом выход российского фигуриста на лед ожидается в 13:05.

Для обеспечения попадания на Олимпийские игры спортсмену необходимо войти в пятерку сильнейших по итогам соревнований.

