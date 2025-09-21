Гуменник исполнил пять четверных прыжков на тренировке в Пекине

Квалификационные соревнования на Олимпиаду 2026 года завершаются 21 сентября. Гуменник сохраняет лидирующую позицию после короткой программы. Произвольная программа запланирована на 08:45 по московскому времени, при этом выход российского фигуриста на лед ожидается в 13:05.