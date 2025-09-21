Время открытий и свободы: Рунический гороскоп на неделю 22−28 сентября 2025 для всех знаков зодиака

Сентябрь приносит не только новые краски, но и особую динамику в судьбы людей. На неделе с 22 по 28 сентября руны Игоря вечерского указывают на время свежих идей и неожиданных перемен. Их энергия поддерживает тех, кто готов открываться новому, учиться и находить смелость проявлять себя в работе, отношениях и творчестве. Эксклюзивный рунический гороскоп на Life.ru поможет понять, какие потоки свободы и открытий приготовлены каждому знаку зодиака, и подскажет, как настроиться на встречу с ними, не теряя равновесия и веры в свои силы.