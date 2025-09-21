Около 20 тыс. человек вышли на старт главного забега Московского марафона

«Московский марафон — самое большое беговое мероприятие в Москве. Сегодня он проходит в 12-й раз, и теперь это не один день, как это было в самом начале истории, а уже четыре. Накануне прошел забег на 10 км, в рамках которого были установлены два национальных рекорда. Надеемся, что сегодня московские участники также смогут оказать достойное соперничество иностранным спортсменам, которые приехали из 25 стран БРИКС. Мы очень рады, что у нас сильный состав, которому по силам сделать так, чтобы отдельные ребята из нашей команды смогли побить, в том числе, рекорд России», — сказал Тарасов.