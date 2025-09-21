Около 20 тыс. человек вышли на старт главного забега Московского марафона

«Московский марафон — самое большое беговое мероприятие в Москве. Сегодня он проходит в 12-й раз, и теперь это не один день, как это было в самом начале истории, а уже четыре. Накануне прошел забег на 10 км, в рамках которого были установлены два национальных рекорда. Надеемся, что сегодня московские участники также смогут оказать достойное соперничество иностранным спортсменам, которые приехали из 25 стран БРИКС. Мы очень рады, что у нас сильный состав, которому по силам сделать так, чтобы отдельные ребята из нашей команды смогли побить, в том числе, рекорд России», — сказал Тарасов.
По его словам, сегодня участие в забеге примут 20 тыс. спортсменов. В целом на Московский марафон в этом году зарегистрировались 50 тыс. участников из 65 стран, что является абсолютным рекордом.
«Около 70% участников — жители Москвы, остальные приехали к нам из других стран и городов. Из общего количества зарегистрированных участников около половины — это люди, которые впервые вышли на старт Московского марафона, и 20% тех, кто никогда не выходили на старт ни одного бегового сообщества. Это говорит о том, что аудитория обновляется и активно растет», — добавил Тарасов.
На данный момент «Московский союз бега» насчитывает примерно 150 клубов, а количество людей в столице, которые увлекаются бегом, около 1 млн человек, отметил директор марафона.