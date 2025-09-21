Археологи нашли 16-тонный гроб, который связывают с принцем Терракотовой армии

Ученые предполагают, что гробница может принадлежать принцу Гао, сыну первого императора Китая Цинь Шихуанди, который, как гласят древние источники, желал быть похороненным рядом с отцом. Цинь Шихуанди приказал создать терракотовые статуи китайских воинов и их лошадей, которых похоронили рядом с его мавзолеем.