Учеников школы № 5 в Татарске переведут в школу № 9 с 22 сентября

С 22 сентября всех обучающихся школы № 5 в Татарске переведут в школу № 9, которая находится в шаговой доступности. Об этом сообщили в правительстве региона.
По данным администрации Татарского муниципального округа, здание школы № 5 было построено в 1937 году, в момент обрушения в здании людей не было, пострадавших нет.
Перед началом учебного года администрацией Татарского муниципального округа школа была принята готовой к приему обучающихся. В настоящий момент на месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципального округа, решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после обследования лицензированной организацией, указали в пресс-службе правительства.
Там также уточнили, что по поручению губернатора на месте работает министр образования региона Мария Жафярова.