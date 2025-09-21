Вдова из Минусинска отсудила у больницы 500 тысяч после смерти мужа

Спустя некоторое время мужчине стало хуже, ему вновь вызвали бригаду скорой помощи. На сей раз пациента увезли в стационар. Но увы, время было упущено, он скончался. Суд согласился с доказательствами того, что если бы пациента при первом вызове доставили в больницу и начали своевременное лечение, у него был бы шанс на благоприятный исход.