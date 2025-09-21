Вдова из Минусинска отсудила у больницы 500 тысяч после смерти мужа

Вдова из Минусинска отсудила у местной больницы 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после смерти мужа. Правда, начальная сумма иска составляла 2,5 миллиона, но суд учел обстоятельства случившегося и снизил планку требований.
История такова: в декабре 2020 года мужчине стало плохо, ему вызвали бригаду скорой помощи. Медики осмотрели пациента и поставили изначально неправильный диагноз, то есть госпитализировать в больницу отказались.
Спустя некоторое время мужчине стало хуже, ему вновь вызвали бригаду скорой помощи. На сей раз пациента увезли в стационар. Но увы, время было упущено, он скончался. Суд согласился с доказательствами того, что если бы пациента при первом вызове доставили в больницу и начали своевременное лечение, у него был бы шанс на благоприятный исход.
Истица пыталась оспорить сумму компенсации в сторону увеличения, но безуспешно. Решение суда вступило в законную силу.