В Роспотребнадзоре Красноярска раскрыли, какая картошка опасна для здоровья

Эксперты красноярского Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору качественного и безопасного картофеля. В ведомстве рассказали, на что обращать внимание при покупке, и какие клубни могут быть опасны для здоровья.
В первую очередь специалисты предостерегают от покупки клубней с зелеными пятнами. Такой цвет свидетельствует о высоком содержании соланина — ядовитого вещества, которое может вызвать отравление. Употреблять в пищу такой картофель нельзя.
Также следует избегать картофеля с ростками, беловатым налетом или глубокими «глазками». Подобные признаки говорят о том, что корнеплод долго хранился и потерял большую часть витаминов.
По словам экспертов, качественный картофель должен быть плотным и твердым на ощупь, с гладкой кожурой без шероховатостей и темных пятен. При разрезании он не должен трескаться или раскалываться.
Специалисты советуют отдавать предпочтение клубням среднего размера, так как в крупном картофеле содержится на треть меньше полезных веществ. Цвет кожуры также имеет значение: желтый указывает на высокое содержание каротина, полезного для зрения, а красно-фиолетовый — на наличие антоцианов, которые являются мощными антиоксидантами.
