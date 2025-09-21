В воронежской школе разгорелся скандал из-за сломанных парт

Воронежцы пожаловались в соцетях на неудовлетворительное состояние школы № 30. По словам родителей, к началу нового учебного года классы оказались не готовы. В сеть попало видео, где матери первоклассников показывают старые парты с отбитыми кромками и жалуются, что от такого форма будет вся в зацепках. На другом ролике женщины жалуются директору школы и возмущены его отговорками.
В мэрии Воронежа сообщили, что ситуацию взяли на контроль.
— В максимально короткие сроки будут приняты меры, — сообщили в городском управлении образования.