Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В воронежской школе разгорелся скандал из-за сломанных парт

Родители первоклассников возмущены тем, что классы не подготовили к учебному году.

Воронежцы пожаловались в соцетях на неудовлетворительное состояние школы № 30. По словам родителей, к началу нового учебного года классы оказались не готовы. В сеть попало видео, где матери первоклассников показывают старые парты с отбитыми кромками и жалуются, что от такого форма будет вся в зацепках. На другом ролике женщины жалуются директору школы и возмущены его отговорками.

В мэрии Воронежа сообщили, что ситуацию взяли на контроль.

— В максимально короткие сроки будут приняты меры, — сообщили в городском управлении образования.