В Омской области возникнут проблемы с просмотром телевизора

На официальном сайте Цифрового эфирного телевидения появились данные о временных отключениях телетрансляции на территории Омской области.
«22−28 сентября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями», — сообщают в организации.
В Колосовке перебои ожидаются с 11 до 17 часов 25 сентября, в Рагозино — с 9 до 15 часов 24 сентября, в Седельниково — с 11 до 17 часов 23 сентября.
Как поясняется, в это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. При этом некоторые работы могут отменить или перенести из-за плохих погодных условий.