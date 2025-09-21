Ричмонд
+20°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области возникнут проблемы с просмотром телевизора

Перебои трансляции ожидаются в Колосовском и Седельниковском районах.

Источник: Mail.ru

На официальном сайте Цифрового эфирного телевидения появились данные о временных отключениях телетрансляции на территории Омской области.

«22−28 сентября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями», — сообщают в организации.

В Колосовке перебои ожидаются с 11 до 17 часов 25 сентября, в Рагозино — с 9 до 15 часов 24 сентября, в Седельниково — с 11 до 17 часов 23 сентября.

Как поясняется, в это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. При этом некоторые работы могут отменить или перенести из-за плохих погодных условий.