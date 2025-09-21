Ричмонд
+20°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия на втором месте по числу тяжких и особо тяжких преступлений

В республике наблюдается рост тяжких и особо тяжких преступлений.

Источник: Комсомольская правда

С начала года в Башкирии зафиксирован рост особо тяжких и тяжких преступлений. Такие данные следуют из статистики МВД РФ.

Согласно опубликованной информации, в период с января по август 2025 года произошло 9 920 тяжких нарушений закона, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Больше преступлений произошло лишь в Татарстане — 10 942. Таким образом Башкирия оказалась на втором месте.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.