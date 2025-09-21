Башкирия на втором месте по числу тяжких и особо тяжких преступлений

С начала года в Башкирии зафиксирован рост особо тяжких и тяжких преступлений. Такие данные следуют из статистики МВД РФ.
Согласно опубликованной информации, в период с января по август 2025 года произошло 9 920 тяжких нарушений закона, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Больше преступлений произошло лишь в Татарстане — 10 942. Таким образом Башкирия оказалась на втором месте.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.