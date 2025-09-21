Ричмонд
+20°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бродячая собака из Красноярска нашла хозяев в Швейцарии

Красноярские спортсмены помогли собаке уехать в Швейцарию к новой семье.

Источник: Соцсети

Историей поделились в краевом Минспорте.

Сотрудники красноярской СШОР по зимним видам спорта нашли щенка по кличке Нюша на улице. Собачке нашли временный дом и провели обследование у ветеринара.

Совместно с приютом «Ковчег надежды» красноярцы провели фотосессию животных со спортсменами на объектах Зимней универсиады-2019. Снимки с собакой по кличке Нюша распространились в интернете и привлекли внимание семьи из Швейцарии.

Новые владельцы забрали животное. Сейчас собака готовится к перелету в Москву, а затем в другую страну.