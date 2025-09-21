Бродячая собака из Красноярска нашла хозяев в Швейцарии

Историей поделились в краевом Минспорте.
Сотрудники красноярской СШОР по зимним видам спорта нашли щенка по кличке Нюша на улице. Собачке нашли временный дом и провели обследование у ветеринара.
Совместно с приютом «Ковчег надежды» красноярцы провели фотосессию животных со спортсменами на объектах Зимней универсиады-2019. Снимки с собакой по кличке Нюша распространились в интернете и привлекли внимание семьи из Швейцарии.
Новые владельцы забрали животное. Сейчас собака готовится к перелету в Москву, а затем в другую страну.