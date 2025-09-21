Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем многодетной семьи

Праздник впервые ввели в 2025 году и отмечают 21 сентября в регионе. Об этом пишет пресс-служба правительства.
Глава поблагодарил родителей за неоценимый вклад, который они вносят в развитие государства и продолжение традиций. Особые слова благодарности адресовали отцам, которые сегодня героически защищают Отечество в зоне СВО. В крае их более тысячи.
«Ваше мужество, самоотверженность и преданность Родине — пример настоящей силы духа и патриотизма. Вы не только являетесь опорой для своей семьи, но и стоите на страже мира и безопасности нашей страны, рискуя жизнью ради будущего своих детей», — сказал чиновник.
Сейчас в крае проживают 24 тысячи многодетных семей, воспитывающие 80 тысяч детей. Некоторые из них удостоены ордена и медали «Родительская слава» и званием «Мать-героиня». Есть еще почетный знак «Родительская доблесть», которым за последние шесть лет наградили восемь приморцев.
«Дорогие друзья! Пусть ваши семьи будут крепкими, счастливыми и дружными. Пусть в каждом доме царят любовь, взаимопонимание и уважение. Ведь большая крепкая семья — это большая крепкая Россия! Спасибо вам за ваш труд и за то, что вы храните лучшие традиции нашей Родины», — подытожил Олег Кожемяко.