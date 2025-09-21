Ричмонд
Минниханов о Дне работников леса: Для меня этот праздник особенно близок и дорог

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил работников леса и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, выложив поздравительный видеоролик.

Источник: ИА Татар-информ

«Для меня этот день особенно близок и дорог. Мой отец (заслуженный лесовод ТАССР и РСФСР Нургали Минниханов — прим. Т-и) отдал всю свою жизнь служению лесному хозяйству, прививая мне чувство любви к природе и ответственности перед окружающим миром», — подчеркнул руководитель республики.

«Барлык урман хезмәткәрләрен чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм! Яңа казанышлар, нык сәламәтлек һәм гаилә иминлеге телим! (в переводе — От всей души поздравляю всех работников леса с праздником! Желаю новых свершений, крепкого здоровья и семейного благополучия!)» — заключил Раис РТ.

