Минниханов о Дне работников леса: Для меня этот праздник особенно близок и дорог

«Для меня этот день особенно близок и дорог. Мой отец (заслуженный лесовод ТАССР и РСФСР Нургали Минниханов — прим. Т-и) отдал всю свою жизнь служению лесному хозяйству, прививая мне чувство любви к природе и ответственности перед окружающим миром», — подчеркнул руководитель республики.
«Барлык урман хезмәткәрләрен чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм! Яңа казанышлар, нык сәламәтлек һәм гаилә иминлеге телим! (в переводе — От всей души поздравляю всех работников леса с праздником! Желаю новых свершений, крепкого здоровья и семейного благополучия!)» — заключил Раис РТ.
