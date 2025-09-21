В Омске зафиксированы превышения опасных веществ в воздухе

В Кировском округе Омска на улице Перелёта, 28, отмечено превышение предельно допустимых концентраций: сероводорода — в 1,13 раза, оксида азота — в 1,1 раза. В Советском округе на 2-й Затонской улице зафиксировано превышение диоксида азота в 1,03 раза, тогда как на проспекте Мира превышений контрольных веществ не выявлено.