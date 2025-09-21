Ричмонд
В Омске зафиксированы превышения опасных веществ в воздухе

В омском Минэкологии сообщили, что в субботу поступили данные о возможном загрязнении воздуха.

Источник: РИА "Новости"

В связи с этим была организована выездная проверка с участием передвижной экологической лаборатории.

В Кировском округе Омска на улице Перелёта, 28, отмечено превышение предельно допустимых концентраций: сероводорода — в 1,13 раза, оксида азота — в 1,1 раза. В Советском округе на 2-й Затонской улице зафиксировано превышение диоксида азота в 1,03 раза, тогда как на проспекте Мира превышений контрольных веществ не выявлено.

Помимо этого, на региональном посту на улице 10 лет Октября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ в 1,23 раза.