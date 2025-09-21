Пара хотела пожениться в загородном клубе, но все кончилось трагедией: началась стрельба

Во время свадьбы в американском штате Нью-Хэмпшир произошла стрельба. Погиб, как минимум, один человек. Еще несколько получили ранения. Об этом сообщает газета The New York Post.
Как отмечает издание, все случилось в субботу, 20 сентября. Тогда пара хотела отпраздновать свадьбу в загородном клубе Sky Meadow, но в какой-то момент на церемонию ворвался неизвестный мужчина. Он, ничего не объясняя, начал стрелять.
«Обезумевший вооруженный мужчина ворвался на свадьбу в загородном клубе Нью-Хэмпшира и открыл огонь, в результате чего один человек погиб, и несколько получили ранения», — пишет NYT.
Подчеркивается, что теперь один человек находится в больнице с огнестрельным ранением, а еще шестеро госпитализированы с различными травмами. Сам нападавший уже задержан. Теперь полиция выясняет, зачем он это сделал.
Напомним, похожий инцидент несколько дней назад произошел в Пенсильвании. Там неизвестный открыл огонь, из-за чего пострадало несколько сотрудников полиции. Один из них оказался в критическом состоянии. Причины нападения также остаются неизвестными.