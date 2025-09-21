Ричмонд
За сутки в Ростовской области произошло 16 пожаров

Спасатели Ростовской области ликвидировали более 20 происшествий за сутки.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 20 сентября, пожарные и спасатели Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно реагировали на множество вызовов. Им удалось ликвидировать восемь техногенных пожаров, восемь случаев загорания сухой растительности и последствия шести дорожно-транспортных происшествий. Для борьбы с чрезвычайными ситуациями было задействовано 132 специалиста и 33 единицы техники.

При этом погодные условия продолжают оставаться сложными. По данным на 21 сентября, в регионе объявлено чрезвычайное (5 класс) и высокое (4 класс) предупреждение о пожароопасности. Наиболее сложная обстановка ожидается в северо-восточных, северо-западных, центральных и юго-восточных районах области.

