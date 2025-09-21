Стали известны страны с самым большим гендерным разрывом в зарплатах

За первый квартал 2025 года «индекс бургера» в России вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По новым данным, среднестатистический житель Москвы на месячную зарплату может купить 952 бургера, а жители других городов РФ — 525. Экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев сообщил, что оценивать покупательскую способность населения на основе цен на блюдо из фастфуда не стоит.