Стали известны страны с самым большим гендерным разрывом в зарплатах

Анализ данных статистических служб и открытых источников показал, что наибольший разрыв в зарплате между женщинами и мужчинами среди стран «Большой двадцатки» в 2023 году зафиксирован в Южной Корее, Индии и России.
В Южной Корее женщины получают на 32,5 процента меньше мужчин, в Индии разрыв составил 30,41 процента, а в России — 30,36 процента.
Кроме того, разница в зарплатах превышала 20 процентов в Саудовской Аравии — 28,2 процента, Турции — 27,1 процента, Великобритании — 26,8 процента, Аргентине — 26,33 процента, Японии — 26,27 процента, Италии — 24,8 процента, во Франции — 23,7 процента и в Мексике — 21,6 процента.
Следующими по величине разрыва оказались Бразилия с 18,1 процента, США — 17,3 процента, Индонезия — 16,6 процента и Германия — 15,6 процента. Наименьший разрыв наблюдался в Австралии — 10,7 процента, Канаде — 12,6 процента и Китае — 13 процентов, передает РИА Новости.
