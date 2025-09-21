В Омской области с начала года подорожали рыба, мясо и проезд

Согласно данным «АйМониторинга», в Омской области с начала года больше всего выросли цены на замороженную рыбу (+21,4%), говядину (+16,7%) и морковь (+16%). Подорожала и водка — на 12,6%, а также услуги по электроснабжению (+12,4%). Кроме того, почти на 11% увеличилась стоимость проезда в трамвае и троллейбусе.