В Омской области с начала года подорожали рыба, мясо и проезд

Аналитики зафиксировали наиболее значимые изменения цен с начала 2025 года.

Источник: Om1 Омск

Согласно данным «АйМониторинга», в Омской области с начала года больше всего выросли цены на замороженную рыбу (+21,4%), говядину (+16,7%) и морковь (+16%). Подорожала и водка — на 12,6%, а также услуги по электроснабжению (+12,4%). Кроме того, почти на 11% увеличилась стоимость проезда в трамвае и троллейбусе.

В то же время ряд продуктов заметно подешевел. Лидером снижения стала свежая капуста — минус 39% к январю. Куриные яйца упали в цене на 29,7%, картофель — на 27,4%, репчатый лук — на 22,2%. Также подешевели рис, телевизоры и туалетное мыло.

Данные приведены по состоянию на 15 сентября 2025 года.