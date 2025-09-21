В Омской области с начала года подорожали рыба, мясо и проезд

Согласно данным «АйМониторинга», в Омской области с начала года больше всего выросли цены на замороженную рыбу (+21,4%), говядину (+16,7%) и морковь (+16%). Подорожала и водка — на 12,6%, а также услуги по электроснабжению (+12,4%). Кроме того, почти на 11% увеличилась стоимость проезда в трамвае и троллейбусе.
В то же время ряд продуктов заметно подешевел. Лидером снижения стала свежая капуста — минус 39% к январю. Куриные яйца упали в цене на 29,7%, картофель — на 27,4%, репчатый лук — на 22,2%. Также подешевели рис, телевизоры и туалетное мыло.
Данные приведены по состоянию на 15 сентября 2025 года.