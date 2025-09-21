Свыше 24 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ за неделю

Положительным моментом является отсутствие циркуляции вируса гриппа: в настоящее время лабораторно подтвержденных случаев гриппа не зафиксировано. Продолжается активная профилактическая работа. По информации ведомства, от гриппа уже вакцинировано более 252 тысяч жителей, включая 87 тысяч детей. Эпидемиологи напоминают, что вакцинация — это самый действенный способ профилактики заражения.