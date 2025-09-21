В Петербурге обновили дорожное покрытие на Старо-Петергофском проспекте

Дорожное покрытие на Старо-Петергофском проспекте в Санкт-Петербурге обновили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Специалисты заменили люки колодцев, уложили свыше 13 тыс. кв. м двухслойного асфальтобетонного покрытия на проезжей части, в межрельсовом пространстве трамвайных путей — литой асфальт, который набирает прочность при остывании. Также дорожники нанесли новую разметку термопластиком.
Старо-Петергофский проспект пересекает Обводный канал. Там располагаются значимые медицинские и социальные учреждения. Также рядом находятся спортивная школа олимпийского резерва № 1 Адмиралтейского района и детский сад. По магистрали проходят маршруты общественного транспорта, которые связывают несколько районов города.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.