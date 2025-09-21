Ричмонд
Ущерб в деле вице-губернатора Брянской области может достичь 1 млрд рублей

Ущерб по делу о злоупотреблениях при возведении фортификаций в Брянской области, в котором фигурирует арестованный вице-губернатор Николай Симоненко, оценивается в миллиард рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

«Сумма ущерба по настоящему уголовному делу действительно может достигнуть 1 млрд рублей», — сообщили правоохранители в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось, что у Николая Симоненко проходили обыски как дома, так и на рабочем месте. Следственные действия связаны с расследованием дела о строительстве фортификационных сооружений в приграничном районе. По информации источников, сначала чиновник не находился под следствием в официальном порядке. Однако позже его арестовали на два месяца, предъявив обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на нужды обороны.