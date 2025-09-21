Лукашенко обратился к мотострелкам, сказав о надежной защите Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Александр Лукашенко направил свои поздравления ветеранам мотострелковых войск, личному составу механизированных соединений и подразделений Вооруженных Сил в связи с их профессиональным праздником — Днем мотострелков.
«Сегодня мы чествуем доблестные мотострелковые войска — основу Вооруженных Сил Республики Беларусь, надежных защитников мирного труда белорусов и суверенитета нашей страны», — отметил президент, подчеркнув, что легендарная пехота, проявившая себя еще в годы Великой Отечественной войны и службы в Афганистане, ежедневным ратным трудом приумножает обороноспособность государства и боеготовность армии.
Отдельные слова признательности президент Беларуси адресовал ветеранам, которые отдали годы служению Отечеству и, находясь в запасе, продолжают поддерживать связь с воинскими частями и активно участвуют в воспитании подрастающего поколения.
«Благодарю за службу и желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, оптимизма и новых успехов в наиважнейшем деле защиты родной Беларуси», завершил свое поздравлением мотострелковым войскам Александр Лукашенко.
