Лукашенко обратился к мотострелкам, сказав о надежной защите Беларуси

«Сегодня мы чествуем доблестные мотострелковые войска — основу Вооруженных Сил Республики Беларусь, надежных защитников мирного труда белорусов и суверенитета нашей страны», — отметил президент, подчеркнув, что легендарная пехота, проявившая себя еще в годы Великой Отечественной войны и службы в Афганистане, ежедневным ратным трудом приумножает обороноспособность государства и боеготовность армии.