Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к мотострелкам, сказав о надежной защите Беларуси

Президент Беларуси поздравил мотострелковые войска с праздником.

Источник: Комсомольская правда

Лукашенко обратился к мотострелкам, сказав о надежной защите Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Александр Лукашенко направил свои поздравления ветеранам мотострелковых войск, личному составу механизированных соединений и подразделений Вооруженных Сил в связи с их профессиональным праздником — Днем мотострелков.

«Сегодня мы чествуем доблестные мотострелковые войска — основу Вооруженных Сил Республики Беларусь, надежных защитников мирного труда белорусов и суверенитета нашей страны», — отметил президент, подчеркнув, что легендарная пехота, проявившая себя еще в годы Великой Отечественной войны и службы в Афганистане, ежедневным ратным трудом приумножает обороноспособность государства и боеготовность армии.

Отдельные слова признательности президент Беларуси адресовал ветеранам, которые отдали годы служению Отечеству и, находясь в запасе, продолжают поддерживать связь с воинскими частями и активно участвуют в воспитании подрастающего поколения.

«Благодарю за службу и желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, оптимизма и новых успехов в наиважнейшем деле защиты родной Беларуси», завершил свое поздравлением мотострелковым войскам Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко сказал белорусам, что делать с лишним яблоком.

А еще Лукашенко сказал белорусским таможенникам про реагирование на вызовы и угрозы.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше