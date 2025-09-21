Кузбасский проект «умной» системы диагностики транспорта получил грант

Грант на создание интеллектуальной системы прогнозной диагностики транспортных средств по национальному проекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» выиграл кластер инновационного машиностроения Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) имени Т. Ф. Горбачева. Об этом сообщили в АНО «Научно-образовательный центр “Кузбасс”».
Коллектив ученых КузГТУ займется разработкой комплекса программно-аппаратных решений для мониторинга ключевых узлов транспортного средства в режиме реального времени. Уникальность системы заключается в применении методов искусственного интеллекта. В основе разработки — анализ данных о работе двигателя, трансмиссии, тормозной системы и других критически важных модулей.
«С помощью оригинальных алгоритмов информация о состоянии техники будет непрерывно направляться в бортовую систему, которая заблаговременно предупредит водителя о потенциально опасных дефектах. Такой подход позволит перейти от планового ТО к обслуживанию техники по фактическому состоянию, что сократит эксплуатационные расходы и повысит безопасность водителей», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Кроме того, безопасность движения может быть повышена за счет подсказок водителю о выборе наиболее экономичных режимов движения.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.