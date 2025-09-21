Готовимся к заморозкам: какой будет погода в Беларуси на следующей неделе

Прохладная погода сохранится и на выходные. По-прежнему ожидается переменная облачность, без существенных осадков. По утрам туманно. В ночные часы ожидается от +3°С до +8°С, днем в субботу прогнозируется от +7°С в Минске до +17°С в Бресте, в воскресенье от +7°С в северо-восточных районах до +15°С в юго-западных.