Готовимся к заморозкам: какой будет погода в Беларуси на следующей неделе

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Первые осенние заморозки возможны в Беларуси уже не следующей недели, таким прогнозом поделился синоптик Дмитрий Рябов.
«Погодные перемены уже на пороге. Тепло еще в последний раз вернется в воскресенье и понедельник (21 и 22 сентября. — Sputnik), после чего начнется генеральное наступление осени по всем фронтам и обвал полярного холода», — рассказал Рябов в эфире ОНТ.
По его словам, холодные воздушные массы сменят теплые буквально за сутки. Уже во второй половине недели велика вероятность первых осенних заморозков, предупредил синоптик. А вот больших дождей пока можно не ждать.
В первый день рабочей недели ожидается переменная облачность, без осадков — дожди возможны лишь в северо-западных районах Беларуси, причем с грозами. В ночные и утренние часы прогнозируется слабый туман. В понедельник ночью столбики термометров покажут +9…+15°С, днем воздух прогреется до +21…+28°С.
Уже со вторника начнется похолодание, в некоторых районах пройдут дожди, ветер сменится на северный. В ночные часы ожидается от +6°С до +12°С, днем во вторник от +13°С в северо-западных районах до +19°С в юго-восточных, в среду воздух прогреется до +13…+17°С.
Во второй половине недели прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается, в ночные и утренние часы вероятен слабый туман. Ночи уже прохладные — от +3°С до +7°С. Днем в четверг столбики термометров поднимутся до +11…+16°С, в пятницу — до +10…+14°С.
Прохладная погода сохранится и на выходные. По-прежнему ожидается переменная облачность, без существенных осадков. По утрам туманно. В ночные часы ожидается от +3°С до +8°С, днем в субботу прогнозируется от +7°С в Минске до +17°С в Бресте, в воскресенье от +7°С в северо-восточных районах до +15°С в юго-западных.