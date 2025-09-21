Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Часовом Яре

Беженец из Часов Яра Виталий Туринов рассказал, что украинские военные занимали жилые дома, вынося из них бытовую технику, об этом сообщает РИА Новости.
«Пришёл в квартиру и увидел, что дверь выломана, а вместе с ней и лоджия. Внутри находился человек в очках, сидевший за компьютером. Он сказал мне, что дежурит. Второй был в комнате. Зайдя на кухню, я заметил, что там нет ни холодильника, ни стиральной машины, ни микроволновки», — рассказал мужчина.
По его словам, военные пытались оправдать своё присутствие, но фактически занимались мародёрством.
«Второй военный вышел и спросил, не хочу ли я, чтобы мне выдали форму. Я ответил ему: “Вы что, с ума сошли? Охраняйте нас, а не мародёрствуйте”, — добавил он.
Туринов подчеркнул, что подобные случаи были повсеместными, и мирные жители жили в постоянном страхе.
Ранее сообщалось, что жители Карантинного острова возвращаются из-за мародерства ВСУ.