Рождество Пресвятой Богородицы: история, традиции и приметы светлого праздника

Рождество Пресвятой Богородицы — это тихий, радостный и глубоко семейный праздник. Он словно приглашает нас остановиться, посмотреть на осеннее небо, сходить в храм, помолиться за своих родителей и детей и поблагодарить Бога и Его Пречистую Матерь за тот неизреченный дар спасения, начало которому положило это скромное событие в маленьком иудейском городе две тысячи лет назад.