Силовики назвали сумму ущерба по делу вице-губернатора из приграничья

Расследование уголовного дела началось после того, как выяснилось, что часть фортификационных сооружений, в том числе так называемые «зубы дракона», фактически не были построены, несмотря на выделенные бюджетные средства. Все фигуранты, включая Николая Симоненко, его сына Юрия и начальника управления капстроительства Евгения Журу, были задержаны 22 июля и заключены под стражу по решению Мещанского районного суда Москвы.