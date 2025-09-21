Силовики назвали сумму ущерба по делу вице-губернатора из приграничья

Правоохранители подтверждают что ущерб может дойти до миллиарда рублей.
Сумма ущерба по уголовному делу вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, связанного со злоупотреблениями при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах, может составить до 1 млрд рублей. Об этом сообщили правоохранительные органы.
«Сумма ущерба по настоящему уголовному делу действительно может достичь 1 млрд рублей», — уточнили представители правоохранительных органов для ТАСС. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные дополнительные эпизоды ущерба бюджету Брянской области.
Расследование уголовного дела началось после того, как выяснилось, что часть фортификационных сооружений, в том числе так называемые «зубы дракона», фактически не были построены, несмотря на выделенные бюджетные средства. Все фигуранты, включая Николая Симоненко, его сына Юрия и начальника управления капстроительства Евгения Журу, были задержаны 22 июля и заключены под стражу по решению Мещанского районного суда Москвы.