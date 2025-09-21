Суд обязал Певчих* платить 75 тысяч рублей в день по делу о защите репутации

Арбитражный суд Москвы в четверг удовлетворил иск РФПИ, признав три фрагмента из видеоролика Певчих*, размещённого на трёх интернет-ресурсах, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца. Суд обязал ответчика удалить видео и соответствующий текст монолога, а также опубликовать на тех же платформах опровержение, содержащее резолютивную часть судебного акта.