Красноярский губернатор Котюков встретился с зампредом правительства РФ Новаком

«Обсудили экономические показатели края, а также актуальные для региона вопросы, в которых требуется федеральная поддержка», — отметил губернатор края.
По словам Михаила Котюкова, среди вопросов, которые обсуждались на встрече с Александром Новаком, были развитие электросетевой инфраструктуры и реализация проекта газификации края.
Напомним, что в прошлом году оргкомитет по подготовке и проведению празднования 400-летия со дня основания Красноярска провел заседание под председательством вице-премьера правительства России Александра Новака. Участниками встречи стали глава региона Михаил Котюков, представители федеральных и местных органов власти, сообщает пресс-служба кабмина РФ.