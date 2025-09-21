Красноярский губернатор Котюков встретился с зампредом правительства РФ Новаком

Узнать больше по теме

Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ

Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.