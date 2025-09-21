Ричмонд
Красноярский губернатор Котюков встретился с зампредом правительства РФ Новаком

КРАСНОЯРСК, 19 сентября, ФедералПресс. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Об этом руководитель региона сообщил у себя в телеграм-канале.

Источник: Правительство Красноярского края

«Обсудили экономические показатели края, а также актуальные для региона вопросы, в которых требуется федеральная поддержка», — отметил губернатор края.

По словам Михаила Котюкова, среди вопросов, которые обсуждались на встрече с Александром Новаком, были развитие электросетевой инфраструктуры и реализация проекта газификации края.

Напомним, что в прошлом году оргкомитет по подготовке и проведению празднования 400-летия со дня основания Красноярска провел заседание под председательством вице-премьера правительства России Александра Новака. Участниками встречи стали глава региона Михаил Котюков, представители федеральных и местных органов власти, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

