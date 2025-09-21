Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: на Украине сообщили о новой тактике ВС РФ в применении беспилотников

СМИ сообщают, что ВС РФ стали использовать так называемые «дроны-матки» для повышения эффективности ударов по противнику в зоне СВО.

Источник: Аргументы и факты

Российские вооруженные силы стали использовать так называемые «дроны-матки» для повышения эффективности ударов по противнику в зоне СВО, сообщает американская газета The Wall Street Journal.

По данным издания, украинские военные отмечают новую тактику: тяжелые беспилотники «матка» вылетают за линию контроля и сбрасывают более мелкие взрывоопасные дроны, которые наносят удары по украинской технике.

Кроме того, «матка» выполняет функцию ретранслятора, обеспечивая связь между беспилотниками и их операторами.

Ранее аналитики New York Times писали, что Россия превратилась в мирового лидера по производству БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше