WSJ: на Украине сообщили о новой тактике ВС РФ в применении беспилотников

Российские вооруженные силы стали использовать так называемые «дроны-матки» для повышения эффективности ударов по противнику в зоне СВО, сообщает американская газета The Wall Street Journal.
По данным издания, украинские военные отмечают новую тактику: тяжелые беспилотники «матка» вылетают за линию контроля и сбрасывают более мелкие взрывоопасные дроны, которые наносят удары по украинской технике.
Кроме того, «матка» выполняет функцию ретранслятора, обеспечивая связь между беспилотниками и их операторами.
Ранее аналитики New York Times писали, что Россия превратилась в мирового лидера по производству БПЛА.
