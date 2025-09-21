За три года в домах Москвы установили более 1,3 тысячи постаматов

Сервисом «Московский постамат» уже воспользовались более 111 тыс. горожан, которые получили 573 тыс. заказов. Чаще всего москвичи заказывают с доставкой в постаматы косметику, одежду, обувь, продукты с долгим сроком хранения и товары для животных. Для того чтобы посылку доставили в устройство сети, ее габариты должны составлять не более 35 см в ширину, 50 см в длину и 45 см в высоту, а вес не превышать 15 кг.