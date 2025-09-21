За три года в домах Москвы установили более 1,3 тысячи постаматов

Свыше 1,3 тыс. устройств сети «Московский постамат» установили в жилых домах столицы за три года, более 100 из них — в новостройках, возведенных по программе реновации. Развитие сферы цифровых технологий соответствует целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
«Дома по программе реновации возводят по современным технологиям в соответствии со смарт-стандартом. В них предусмотрена инфраструктура для внедрения “умных” решений, помогающих в управлении новостройкой. Жители новых домов получают доступ к востребованным городским сервисам. Один из них — устройства “Московский постамат”, которыми оборудуют вестибюли первых этажей. Сегодня жителям новостроек по программе реновации доступны 112 постаматов. Жильцы получили возможность быстро и удобно забирать заказы бесконтактным способом», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Сервисом «Московский постамат» уже воспользовались более 111 тыс. горожан, которые получили 573 тыс. заказов. Чаще всего москвичи заказывают с доставкой в постаматы косметику, одежду, обувь, продукты с долгим сроком хранения и товары для животных. Для того чтобы посылку доставили в устройство сети, ее габариты должны составлять не более 35 см в ширину, 50 см в длину и 45 см в высоту, а вес не превышать 15 кг.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.