В Гааге во время беспорядков задержали десятки человек

Мэр Гааги Ян ван Занен заявил, что город столкнулся с беспрецедентной вспышкой насилия.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 30 человек были задержаны во время беспорядков в нидерландском городе Гаага, сообщила газета Algemeen Dagblad со ссылкой на начальника местной полиции Карин Круккерт.

Также уточняется, что пострадали двое полицейских. Часть задержанных уже освободили. Мэр Гааги Ян ван Занен, в свою очередь, отметил, что в акции участвовали люди из разных концов страны.

По его словам, участники беспорядков нападали на журналистов, полицейских и их лошадей.

«Мы столкнулись с беспрецедентной вспышкой насилия. Мирную демонстрацию пришлось разогнать, поскольку безопасность присутствующих больше нельзя было гарантировать», — сказал глава города.

Напомним, 20 сентября в Гааге состоялся митинг, участники которой раскритиковали миграционную политику нидерландских властей. На акции начались столкновения протестующих с полицейскими. Беспорядки фиксировались в разных частях города. Демонстранты подожгли полицейский автомобиль и забросали стражей правопорядка камнями.